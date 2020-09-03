الجامعة الأردنية تسحب قرارها

وطنا اليوم - قرر مجلس العمداء في الجامعة الأردنية في جلسته رقم 44/2020 المنعقدة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، سحب قراره السابق رقم 527/ 2020 الذي اتخذه في الرابع عشر من شهر تموز الماضي، والمتضمن "انهاء خدمات عضو الهيئة التدريسية حكما اذا سبق وان ثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشراو يقبل له للنشر بحثا واحدا على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزا اداريا" خلالها ومحو جميع اثاره اعتبارا من تاريخ صدوره.

وجاء في القرار الجديد للمجلس الذي يحمل الرقم 1376/2020، انه وبموجب امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 بند رقم 2 الصادر عن رئيس الوزراء، يعتبر تاريخ 28/9/2020 هو تارخ استكمال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 13/ب من نظام الهيئة التدريسية النافذ.

وطلب القرار تزويد رئاسة الجامعة باسماء اعضاء هيئة التدريس من غير المجازين اجازة دون راتب او اجازة اضطرارية والذين لم ينشروا او يقبل لهم للنشر بحث واحد على الأقل خلال اخر خمس سنوات من تاريخ14/7/2015 -28/9/2020 ، ما لم يكونوا يشغلوا مركزا ادارايا خلالها، وبعد عرضها على المجالس المختصة.

كما أكد القرار على اهمية الإلتزام بمفهوم البحث الوارد في المادة 25/ا من تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2016.