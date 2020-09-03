الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تحصل على جائزة افضل بحث علمي تطبيقي في مؤتمر دولي

وطنا اليوم-عمان:تأكيداً لرؤية جامعة فيلادلفيا على التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، وأنطلاقاً من تشجيعها للبحوث والمشاريع التطبيقية التي تخدم المجتمع الوطني والدولي، تمكنت الجامعة وبدعم مباشر من مستشار الجامعة معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال ورئيسها الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة وبالعمل الدؤوب للأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والمهندس عبدالله وضاح الضباطي المطيري أحد خريجي قسم هندسة الميكاترونكس في كلية الهندسة والتكنولوجيا، من تصميم وتنفيذ النموذج الهندسي الأولي لجهاز تنفس وإنعاش قلبي رئوي محمول ومنخفض الكلفة. شارك الفريق البحثي بعرض الجهاز في المؤتمر الدولي السابع عشر للنظم والإشارات والأجهزة في شهر تموز 2020 ونال اعجاب المشاركين، علماً بأن هذا المؤتمر تنظمه سنوياً عدد من الجامعات الألمانية والعربية وبإشراف المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات ومفهرس فس قاعدة البيانات العالمية سكوبس.



شارك في المؤتمر هذا العام باحثون من 25 دولة لتقديم 205 بحثاً وزعت على أربعة محاور، وحصل البحث المقدم من جامعة فيلادلفيا على جائزة أفضل بحث تطبيقي في المؤتمر. أكد الأستاذ الدكتور قاسم العبيدي بإن الفريق البحثي يعمل على تطوير الجهاز وجعله منافساً للأجهزة الطبية المماثلة وبكلفة منخفضة ومن خلال مركز الأبداع والحاضنات في جامعة فيلادلفيا.











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