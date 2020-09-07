تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية.. اسماء

وطنا اليوم-عمان:اجرى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة، تشكيلات واسعة بين مدراء المراكز العلمية والوحدات والدوائر الإدارية.
وجاءت التشكيلات على النحو التالي:
- تكليف الدكتور محمد صايل الزيود مستشارا لرئيس الجامعة للشؤون الثقافية.
- تكليف الدكتور زيد عبيدات مساعدا لرئيس الجامعة لشؤون البرنامج الدولي والتسويق.
- تكليف الدكتور سلامة النعيمات قائما باعمال مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام.
- تكليف الدكتور زيد عيادات قائما باعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.
- تكليف الدكتور رزق السيد قائما باعمال مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعليم المدمج.
- تكليف الدكتور إسماعيل المزايدة رئيسا لمنتدى الجامعة الأردنية الثقافي.
- تكليف الدكتور أشرف بني محمد قائما باعمال مدير مركز الابتكار والريادة.
- تكليف الدكتور بشار الشبول قائما باعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.
- تكليف الدكتورة جمانة الزعبي قائما باعمال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة.
- تكليف الدكتورة رند أبو زريق قائما باعمال مدير مركز تكنولوجيا النانو.
- تكليف الدكتورة ميسون العتوم قائما باعمال مدير مركز دراسات المرأة.
- تكليف الدكتورة هديل ياسين قائما باعمال مدير وحدة الشؤون الدولية.
- تكليف الدكتورة نهاد البطيخي قائما باعمال مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع.
- تكليف الدكتور محمد المعاقبة قائما باعمال مدير مركز الاستشارات والتدريب.
- تكليف الدكتور فارس بكري قائما باعمال مدير مركز الأمراض المعدية والمطاعيم.
- تكليف الدكتور محمود الحسين قائما باعمال مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.
- تكليف الدكتورة فريال أبو عواد قائما باعمال مدير مركز البحث والتدريب التربوي.
- تكليف الدكتور علاء الدين الكيلاني قائما باعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة