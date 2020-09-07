الرئيسية | شباب و جامعات تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية.. اسماء

وطنا اليوم-عمان:اجرى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة، تشكيلات واسعة بين مدراء المراكز العلمية والوحدات والدوائر الإدارية.

وجاءت التشكيلات على النحو التالي:

- تكليف الدكتور محمد صايل الزيود مستشارا لرئيس الجامعة للشؤون الثقافية.

- تكليف الدكتور زيد عبيدات مساعدا لرئيس الجامعة لشؤون البرنامج الدولي والتسويق.

- تكليف الدكتور سلامة النعيمات قائما باعمال مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام.

- تكليف الدكتور زيد عيادات قائما باعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

- تكليف الدكتور رزق السيد قائما باعمال مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعليم المدمج.

- تكليف الدكتور إسماعيل المزايدة رئيسا لمنتدى الجامعة الأردنية الثقافي.

- تكليف الدكتور أشرف بني محمد قائما باعمال مدير مركز الابتكار والريادة.

- تكليف الدكتور بشار الشبول قائما باعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.

- تكليف الدكتورة جمانة الزعبي قائما باعمال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة.

- تكليف الدكتورة رند أبو زريق قائما باعمال مدير مركز تكنولوجيا النانو.

- تكليف الدكتورة ميسون العتوم قائما باعمال مدير مركز دراسات المرأة.

- تكليف الدكتورة هديل ياسين قائما باعمال مدير وحدة الشؤون الدولية.

- تكليف الدكتورة نهاد البطيخي قائما باعمال مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع.

- تكليف الدكتور محمد المعاقبة قائما باعمال مدير مركز الاستشارات والتدريب.

- تكليف الدكتور فارس بكري قائما باعمال مدير مركز الأمراض المعدية والمطاعيم.

- تكليف الدكتور محمود الحسين قائما باعمال مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية.

- تكليف الدكتورة فريال أبو عواد قائما باعمال مدير مركز البحث والتدريب التربوي.

- تكليف الدكتور علاء الدين الكيلاني قائما باعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة

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