الرئيسية | شباب و جامعات مجلس اعتماد كليات الصيدلة الأمريكي يجدد اعتماد "صيدلة" جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:جدد مجلس اعتماد كليات الصيدلة الأمريكي اعتماده لبرنامج بكالوريوس الصيدلة في جامعة البترا لمدة أربع سنوات، ومنحها شهادة الاعتماد الدولية "ACPE"، ويعد اعتماد "ACPE" أعلى هيئة اعتماد لكليات الصيدلة في الولايات المتحدة الامريكية. واعتبر رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا أن تجديد اعتماد كلية دليلا على التزام الكلية والجامعة بالتميز العلمي على المستوى العالمي في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي. مشيرًا إلى انعكاس الاعتماد إيجابا على سمعة الجامعة بما يؤكد ريادتها و تميزها في كافة المجالات والخدمات والحرص على الاستمرار بتوفير الأفضل من اجل الحصول على مخرجات تعليمية مميزة ومنافسة.

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