مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب يلتقون رئيس الجامعة الأردنية

وطنا اليوم - خاص: اجتمع مجلس المستشارين والملحقين الثقافين العرب ممثلاً بـ رئيس المجلس الدكتور/ بدر المطيري وسعادة القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية الأستاذ/ براهيم السعدان وسعادة الملحق الثقافي اليمني الدكتوة/ قبلة سعيد، وسعادة الملحق الثقافي البحريني الدكتورة/ ندى الحربان والمستشار الثقافي اللبناني الأستاذ/رامي بشارات وسعادة المستشار الثقافي الفلسطيني الاستاذ/ جمال الخالدي، وسعادة المستشار الثقافي التونسي الأستاذ/ حسام الدين دخيل والمستشار الثقافي المغربي الأستاذ/محمد برادة بعطوفة رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور/ عبدالكريم القضاة و بحضور رئيس هيئة الاعتماد الأستاذ الدكتور/ ظافر الصرايرة وعمداء الكليات في الجامعة وذلك يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 .

وفي بداية اللقاء أشاد سعادة الدكتور/ بدر المطيري بجهود الجامعة الأردنية بشكل عام والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا بشكل خاص، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر ما بين الجامعة ومجلس المستشارين والملحقين الثقافين العرب للوقوف على كافة قضايا الطلبة العرب والسعي الدائم لمتابعتها.

ومن جانبه ثمن عطوفة الأستاذ الدكتور/ عبدالكريم القضاه هذا اللقاء المتمثل بأعضاء مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب مؤكداً حرص الجامعة الأردنية على متابعة شؤون الطلبة العرب الدارسين في الجامعة، مثمناً جهود رئيس المجلس وأعضاء مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب في المتابعة الحثيثة لشؤون أبناءهم الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية.

وقد تم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالطلبة العرب الدارسين في الجامعة الأردنية فيما يتعلق بمتابعة الأمور الأكاديمية الخاصة للطلبة للفصل الدراسي 2020/2021 وقد تم طرح عدة مواضيع فيما يتعلق بامتحانات التكميلي لطلبة الطب للسنوات الأولى والثانية والثالثة كما تم مناقشة قضايا الطلبة العرب الدارسين في الجامعة الأردنية ممن سافروا إلى بلادهم وممن تعثروا دراسياً وآلية التنسيق ما بين الجهات المختصة لتسهيل عودتهم كما تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بآلية التعليم عن بُعد بما يخدم العملية التعليمية، والوقوف على كافة القضايا المستجدة.