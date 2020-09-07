الرئيسية | شباب و جامعات فريق من جامعة البترا يحصل على جائزة بحثية من الأكاديمية البريطانية الملكية للهندسة

وطنا اليوم-عمان:حصل فريق بحثي في جامعة البترا بقيادة الدكتور نضال حسين من كلية الهندسة كباحث رئيسي والدكتورمياس الريماوي والدكتور فيصل العكايلة من كلية الصيدلة في جامعة البترا على جائزة بحثية مشتركة ومقدمة من المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا من خلال صندوق دعم البحث والتطوير في الصناعة و الأكاديمية البريطانية الملكية للهندسة من خلال صندوق نيوتن خالدي

وذلك بهدف تطوير الصناعة المحلية من خلال الشراكة البحثية مع الجامعات الاردنية والبريطانية.

والمشروع البحثي الفائز هو مشروع مشترك قدمه الفريق البحثي من جامعة البترا بالاشتراك مع كليتي الهندسة والصيدلة في جامعة برادفورد البريطانية وشركة العالم الجديد لتكنولوجيا المياه الأردنية. حيث يسهم المشروع البحثي في تعزيز الشراكة بين القطاع الاكاديمي والقطاع الصناعي في المملكة عن طريق الاستفادة من خبرات الاساتذة لصالح الشركات المحلية وذلك في مجال معالجة المياه.

كما يعزز من الشراكة مع الجامعات البريطانية من خلال الشراكة البحثية مع جامعة برادفورد في المملكة المتحدة.

والهدف الرئيسي للمشروع هو تطوير وتصميم طريقة معالجة جديدة لإزالة المعادن الثقيلة من المياه. حيث تعتبر المعادن الثقيلة من الملوثات الخطرة التي تمنع التوسع في استغلال كثير من مصادر المياه لأغراض مختلفة. وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على استخدام الكتل الحيوية من مخلفات عضوية محلية ومتواجدة بكثرة في البيئة المحلية الأردنية تمت معالجتها وأظهرت قدرة عالية على تنقية المياه من شوائب المعادن الثقيلة.



ويكتسب المشروع أهمية قصوى خصوصا في المملكة الأردنية الهاشمية التي تعاني من نقص شديد في مصادر المياه المطلوبة لتلبية احتياجات المملكة المتنامية في قطاع المياه. حيث يصنف الأردن من اشد البلدان فقرا في مصادر المياه على مستوى العالم مع تنامي دراماتيكي في الطلب على المياه أسهمت الظروف الجيوسياسية في المنطقة في زيادته وبمعدلات عالية.

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