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الطالب الصيدلاني محمد الريالات من عمان الاهلية في " ازرع"
وطنا اليوم-عمان:مبادرة اجتماعية خيرية فريدة من نوعها تهدف لزيادة الإنتاج الزراعي و تمكين الشباب والأسر المستورة اقتصاديا واجتماعيا "خصوصا بعد جائحة الكورونا التي أثرت على الأمن الغذائي والاستقرار المادي لشريحة واسعة من المجتمع" حيث يقوم أفراد هذه المبادرة بزراعة الأماكن والمساحات ومساعدة الأفراد المعوزين وتمكينهم زراعيا، غذائيا و بشكل غير مباشر ماليا.
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