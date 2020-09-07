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جامعة فيلادلفيا تعلن استمرار فتح باب القبول والتسجيل في كلياتها
وطنا اليوم-عمان:تعلن جامعة فيلادلفيا بأن التسجيل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 ما زال مستمرا للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والماجستير ، حيث يمكن للطالب التقدم بطلب الالتحاق الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة أو من خلال زيارة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة .
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