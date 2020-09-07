الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تعلن استمرار فتح باب القبول والتسجيل في كلياتها

وطنا اليوم-عمان:تعلن جامعة فيلادلفيا بأن التسجيل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 ما زال مستمرا للطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والماجستير ، حيث يمكن للطالب التقدم بطلب الالتحاق الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة أو من خلال زيارة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة .

وذكر الدكتور خلدون بطيحه عميد القبول والتسجيل بأن الجامعة توفر فرصة للراغبين في الدراسة أيام السبت بحيث لا يتعارض مع وقت العمل وذلك لتخصصات (البكالوريوس ) التالية :- المحاسبة ،العلوم المالية والمصرفية ، والحقوق، كما أكد على أن الجامعة حريصة بالرد على جميع الاستفسارات من خلال البريد الالكتروني للجامعة( registration@philadelphia.edu.jo) وكذلك عبر رقم هاتف 96264799000+ فرعي: (2550)-(2299)-(2667)-(2151) و من خلال تطبيق الواتس اب عبر الرقم (0797850909) .











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