 وطنا نيوز -د. إياد شعبان مساعداً لرئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الإدارية
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د. إياد شعبان مساعداً لرئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الإدارية
التاريخ : 19-09-2020 10:46:47 المشاهدات: 1428

وطنا اليوم- قرر الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية تعيين الدكتور إياد شعبان مساعداً للرئيس للشؤون الإدارية، بالإضافة إلى مهام عمله كعضو هيئة تدريسية في قسم إدارة الأعمال/ كلية الأعمال، ومديراً لوحدة الشؤون الإدارية والتطوير المؤسسي في الجامعة.

ويذكر أن الدكتور شعبان يحمل درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، ويمتلك خبرة طويلة في مجالات الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة وجوائز وبرامج التميز في الأردن وخارج الأردن، وقد انضم لأسرة جامعة عمان الأهلية منذ عام 2013.


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