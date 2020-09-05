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جامعة عمان الأهلية تطلق إجراء توقيع مباشرة العمل الكترونيا
وطنا اليوم-إنطلاقا من حرص رئاسة جامعة عمان الأهلية على صحة أعضاء الهيئة التدريسية وعائلاتهم، وتنفيذا لقانون الدفاع ١١ في تطبيق أعلى درجات السلامة العامة من خلال ضبط سياسة التباعد الإجتماعي في ظل جائحة كورونا، أطلقت جامعة عمان الأهلية إجراء مباشرة العمل لأعضاء الهيئة التدريسية إلكترونيا والذي يمكّن عضوهيئة التدريس من توقيع مباشرة العمل من خارج الجامعة
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