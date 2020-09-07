وطنا اليوم تنشر سلسلة لقصص نجاح الشباب... جعفر من الرمثا يحصل على علامة تجارية عالمية

وطنا اليوم - نسيبه مقابله : ضمن سلسلة قصص نجاح الشباب التي بدأت وطنا اليوم بنشرها، وقع فريق وطنا اليوم على قصة نجاح لشاب يدعى جعفر احمد السايس حيث قابله فريق وطنا اليوم وقال جعفر حول قصته :

أبلغ من العمر 22 عاماً ولدتُ في منطقة اسمها " الرمثا " تشتهر بجمالها وجمال مناطقها وقد ترعرعت وامضيت محض الطفولة في بيت من بيوتها تجتمع فيه كل عناصر الجمال و يعمل كل من فيه في التراث وما شابه ، وأنا تفردت بموهبتي من صغري بدأتها فقط من ابرة وخيط طورتها في ايام وليالي ، حتى اصبحت موهبتي الخاصة هي تصميم الازياء الجميلة كافحت كثيراً

تحدم علي ترك مدرستي لانه بنظري كانت ، الدراسة لا تنفع لِشاب بدأ حياته بالتطريز والتصميم والخياطة .

منذ اول بداية لي واجهة العديد من الانتقادات والاحاديث التي من شأنها ازعاج النفس وإسقاط العزيمة وتخفيض المعنوية وكان اغلبية من حولي وشبة الكل منهم معارضين ومحاربين لي ولحلمي !

عندها جلستُ مع نفسي وأفكر ، كيف من الممكن ان أمضي في هذا الطريق الصعب ، حيثُ إنه ليس من السهل أن أمضي في هذا الطريق ، بحثت عن دورات لأطور موهبتي من خلالها وان أجمع مبلغاً من المال لأشتري قطع من القماش وفتلات من الخيطان التي سوف اشتغل بها ، ب البداية عملت " صبي أراجيل " بمقهى كنتُ اخد مبلغ من المال واشتري به خيطان وقماش وأُفصِل قطع "ملابس " بعد أول قطعةٍ فصلتها لوالدتي ، التي كانت السند الوحيد لي بحُلمي ، أصبحت عندما تذهب عند صديقتها الخياطة تأخذني معها ومنها أصبح الشغف يتطور في داخلي يوم عن يوم ....!

عندما اذهب للنوم لا يغفى لي جفنٍ من التفكير ، كيف سأكمل حلمي ووالدي رافضٌ للفكرة لانه شي يخص النساء " ستاتي " بيئتي قروية ولا يجوز أن اكمِل طريقي في هذا المجال ....!

مررت بأصعب لحظاتٍ في حياتي بسبب الضيق المادي ، إنجبرت أن اتوقف لفترةٍ من الزمن كنت احترق من داخلي ع حُلمي الذي اضعت ايامٍ واشهر من التفكير فيه وتحديت كل العالم من آجله !

لاجل الضيق المادي الي كنت فيها انجبرت أتوقف وقلبي يحترقُ من الداخل حُلمي الذي مضت الايام وانا أفكر فيه وكيف من الممكن أن استطيع اكمال الطريق !

وقعت بحيرةً كيف أقنع والدي وأمضي في حُلمي وكيف أترك دراستي من أجل حُلمي !

هُنا أنا قد خسرتُ حُلمي ودراستي وكنت بين إحباطٍ ويأس .

وجدت اعلان لمحل ملابس مستعمله بحاجة إلى موظف ، تواصلت مع المدير وتوظفت هناك حيث كان الشغل مريحٌ جداً .

كانت النساء ترتد بشكلٍ كبير إلى هذا المحل ، ويقترحوا علي ان يحضروا لي قماشاً وافصِل لهم ثوباً مطرز من بعد الأقناع " دون مقابل " بهدف إكمال طريقي في مُبتغاي وان أسعى للوصول للمكان الذي اطمُح له .

بعد مرور سنة تلقيتُ دعوةٍ للمشاركة بمعرض تابع ل جمعية خيرية تعمل ب التُراث وكان عدد من الشخصيات المهمه موجوده في المعرض هناك ، انا اتحدثُ بشكلٍ جيد وقد اختاروني للتحدث عن التراث والتطريز وكيفية صُنعة وعن آصول التراث ، وهُنا كانت نقطة تحول ب النسبة إلي وجائتني الإنطلاقة التي بدأتها بمعرض صغير ولم يتوفر لدي المبلغ الكامل من أجل صُنع لافتة " قارمة " المعرض ولا حتى لكي اُكمل احتياجاته .

هييييييك لمده 3 أشهر كنت أخرج من المنزل الساعة 6 صباحاً للساعة 12 في مُنتصف الليل

كُنت امشي مسافة 5 كيلو يومياً لانه لا يوجد لدي ديناراً واحداً لأدفع لتاكسي الأجره " السرفيس " لكي اوصل ل مشروعي .

عندما أعود إلى المنزل أبكي من كثرة التعب واشكي لوالدتي عن شدة التعب واقول لها انا تعبت ولا استطيع إكمال الطريق... كانت تقول لي : " ما في شي أسمه تعب بدك تكمل عشان لما امشي بالمستقبل أرفع راسي فيك ويحكو هاي ام المصمم جعفر أحمد "

ثلاثة شهور ثلاثة شهورٍ ، وانا على نفس السيناريو ، ولا استطيع إضهار تعبي للعامة وبخاصة لوالدي لاني تحديت الجميع لإكمال الطريق .

في يوم من الأيام قال لي والدي إن المعرض فاشل و وُجب تسكيره ....!

كلام والدي كان لي بمثابة دافعٍ لِعمل دورات مجانية أُدرِب فيها التطريز و شك الخرز والنحيل ومن هذه الدورات أصبحت الناس تعرفني بشكل أوسع وتُعجب بأسلوبي !

ومن هُنا قررت أن أُعلن عن أفتتاح وأتحدى كل من راهن على فشلي كان يوجد لدي قطعة ذهبٍ بسيطه ذهبتُ إلى الصائغ وبعتُها وأحضرت كماليات الافتتاح و عندما أتى موعد الأفتتاح فرحتُ كثيراً لأنه كان عكس التوقعات تماماً وقد بِعتُ جميع القطع التي صممتها !

عندما قررت أفتتح المعرض بشكل رسمي ، وأسمية بأسم أكمل فيه مسيرتي ، من حُسن الصُدفة كان في نفس اليوم حفلٍ للفنانه أحلام في مهرجان جرش للثقافة والفنون ولحسن حظي تُهت وجلست في كراسي ال vib ، بعد الحفل قد تمكنت من رؤية الفنانة أحلام وأعبر لها عن قمة سعادتي لِلُقياها وقد شرحتُ لها عن المشروع حيثُ قالت لي سميه على لقبي " الملكه " وفعلياً سميتُ المعرض " the queen " ووضعت اللوغو صورتها .

مع الايام قد تحسن وضعي بشكل كبير ، والامور مُسيرة ب النسبة لي .

حيثُ اكملت مسيري في إعطاء الدورات المجانية وفي يوم من الايام اتت الي زبونة تُسمى " باسمه الزعبي " قالت لي : " مافي اشي اسمه مستحيل بدي تكمل ، رغم كل الي مريت فيه "

هنا قد عزمت على نفسي وجِرتُ عليها كثيراً ، ولكن بحمد الله أصبح لدي معرض " دار ازياء " أكثر مما كان متوقع ، كُنت أصنع بدل الثوب 80 ثوباً ، وأصبح لدي قسم خاص بالثياب المطرزه يدوياً وكذلك قسمٌ خاص بالفساتين .....

واصبح لدي علامه تجارية وبراند خاص بمنتجاتي واصبحت أنافس مصممين ازياء الذي من المستحيل أن أُجابِهِهُم !