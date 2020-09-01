تكنولوجيا المعلومات في فيلادلفيا : نحو شراكة فاعلة مع سوق العمل

وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من سعي كلية تكنولوجيا المعلومات نحو توطيد علاقاتها مع سوق العمل المحلي وخاصة بعد حصولها على الاعتماد لبرنامج البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات والفضاء السيبراني، فقد استضاف مجلس الكلية وفد من شركة الدائرة الخضراء لخدمات وحلول واستشارات الأمن السيبراني برئاسة المهندس محمد الخضري ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجلس الكلية.

وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد الكلية بالوفد وأشار إلى استعداد الكلية للتعاون مع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وشركة الدائرة الخضراء بشكل خاص لتأهيل الطلبة في مجال أمن المعلومات والفضاء السيبراني وتأهيل الطلبة للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر من أكثر القطاعات نمواً وتطوراً. وتعمل كلية تكنولوجيا المعلومات على تشجيع طلبتها للحصول على شهادات مهنية خلال فترة الدراسة وبالتعاون مع المراكز والشركات ذات العلاقة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد الخضري على حاجة سوق العمل المحلي والاقليمي الى متخصصين في أمن المعلومات والفضاء السيبراني وان الشركة على استعداد للتعاون مع جامعة فيلادلفيا فيما يخص إعداد المختبرات بالبرمجيات المتخصصة وتأهيل الطلبة وربط المواد العملية في الخطة الدراسية للتخصص بالمهارات العملية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل. وفي نهاية اللقاء دار نقاش بين الوفد الزائر واعضاء مجلس الكلية حول آفاق واوجه التعاون بين كلية تكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في القطاع، والحاجة إلى جسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي وحاجات ومتطلبات سوق العمل .