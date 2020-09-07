تشكيلات أكاديمية وإداريه جديده في جامعة اليرموك

وطنا اليوم - قرر القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك الدكتور موفق العموش إجراء عددا من التشكيلات الأكاديمية في مختلف كليات الجامعة، وذلك على النحو الآتي:

كلية الآداب:

تجديد تكليف الدكتورة رائدة الرمضان القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الاعتماد وضبط الجودة، وتجديد تعيين كل من الدكتور عبدالقادر بني بكر رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور عبدالباسط العزام قائما بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد النصيرات قائما بأعمال رئيس قسم اللغات السامية والشرقية، وتعيين كل من الدكتور يوسف بدر رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، والدكتور خالد هزايمة قائما بأعمال رئيس قسم الجغرافيا، والدكتور خير ذيابات قائما بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور عمر العمري قائما بأعمال رئيس قسم التاريخ.

كلية التربية:

تعيين الدكتور هادي الطوالبة نائبا لعميد الكلية.

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية:

تجديد تعيين كل من الدكتور عصام أبو قاسمية قائما بأعمال رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية والحيوية، والدكتور أشرف ردايدة قائما بأعمال رئيس قسم هندسة القوى الكهربائية، والدكتور زيد الديك قائما بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة، والدكتور مظهر طعامنة قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية، والدكتور شريف عبد الرزاق قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الاتصالات، والدكتور زيد البطاينة قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الالكترونيات، وتعيين كل من الدكتور محمد الزبيدي قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الحاسوب، والدكتورة دانيا بني هاني قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة الصناعية.

عمادة شؤون الطلبة:

تكليف الدكتورة لارا الحداد من قسم العلوم المالية والمصرفية القيام بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:

تجديد تعيين كل من الدكتور يحيى شطناوي نائبا لعميد الكلية، والدكتورة ميساء ملحم قائما بأعمال رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الاسلامية، والدكتور ابراهيم الخالدي قائما بأعمال ؤئيس قسم الدراسات الإسلامية، والدكتور خالد الشرمان قائما بأعمال رئيس قسم أصول الدين، وتجديد تكليف كل من الدكتورة أسماء بني يونس القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الاعتماد وضبط الجودة، والدكتور نذير الشرايري القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون المسجد وخدمة المجتمع، وتعيين الدكتور عبدالله ربابعة رئيسا لقسم الفقه وأصوله،

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب:

تجديد تعيين كل من الدكتور رامي ملكاوي قائما بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات، والدكتور معاوية الشناق قائما بأعمال رئيس قسم علوم الحاسوب، والدكتور بلال أبو عطا قائما بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.

ومن جهة أخرى قرر العموش تكليف علا شاكر القيام بأعمال مدير دائرة رئاسة الجامعة بالإضافة لوظيفتها ولحين تعيين مديرا للدائرة.