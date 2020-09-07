الرئيسية | شباب و جامعات أهالي الطلبة يشيدون بجهود مدارس الجامعة في حسن تنظيم استقبال ومغادرة أبنائهم

وطنا اليوم-عبر أهالي طلبة مدارس الجامعة عن إشادتهم وشكرهم للمدارس والقائمين عليها وأساتذتها ولرجال الامن المتواجدين حولها لحسن تنظيم استقبال الطلبة ومغادرتهم بعيدا عن الازدحام وأزمة السير وبما يراعي سلامة الطلبة وشروط الوقاية الصحية وعدم إزعاج الجيران والحي المحيط بالمدارس . وقدم بعض الاهالي الشكر المباشر وبعضهم كتب على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا . *** وهنا بعض ما كتب على الفيسبوك : في خضم ما نراه من تزاحم وأزمة تخلق امام المدارس التي تتسم بعدد كبير من الطلاب والتي يتوافد الأهل صباحا لتوصيل أبناءهم ... وظهرا لاصطحابهم لمنازلهم... نشيد بمدارس الجامعة "الاهلية " التي تتسم بتنظيم لهذه العملية و أسلوب حضاري في التعاطي معه ... و الشكر هنا للمدارس و للجهد المبذول من طرف القائمين عليها حيث ان المدارس نظمت العملية من خلال رجال الأمن المتواجدين حول المدارس حيث ينظمون حركة السير مما يضمن سلامة الأطفال و عدم إزعاج الجيران والحي ...فضلا عن وجود طاقم كبير من الهيئة التدريسية أيضا باستقبال التلاميذ ... شكرا لمدارس الجامعة "الاهلية" إدارة و كوادر وشكرا للأهل المتعاونين.

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