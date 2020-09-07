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جامعة عمان الأهلية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية
وطنا اليوم - تعلن جامعة عمان الأهلية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية للعام الجامعي 2020- 2021 في تخصص الهندسة المدنية برتبة أستاذ مشارك. على أن تتوافر لديه الشروط العامة المبينة :
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مصدر الشهادة جامعة عالمية مرموقة.
3- أن تكون الشهادات العلمية للمتقدم متسلسلة من حيث التخصص المطلوب، وأن لا يقل معدله في مرحلة البكالوريوس عن جيد
4- نشر أبحاث علمية في مجلات عالمية مصنفة في قواعد البيانات العالمية وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة باستثناء حديثي التخرج.
5- أن يجيد المتقدم للوظيفة تدريس المواد باللغة الإنجليزية بكفاءة.
6- أن يجيد مهارات التعليم عن بعد.
*** على من يجد في نفسه الكفاءة التقدم بطلبه مشتملا على السيرة الذاتية مفصلة ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني لغايات التواصل معه على العنوان الإلكتروني: academic @ ammanu . edu . jo
· المزيد من الاستفسار الاتصال على قسم الشؤون الأكاديمية 053500211 - فرعي 4045
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