جامعة عمان الأهلية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية

وطنا اليوم - تعلن جامعة عمان الأهلية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية للعام الجامعي 2020- 2021 في تخصص الهندسة المدنية برتبة أستاذ مشارك. على أن تتوافر لديه الشروط العامة المبينة :

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون مصدر الشهادة جامعة عالمية مرموقة.

3- أن تكون الشهادات العلمية للمتقدم متسلسلة من حيث التخصص المطلوب، وأن لا يقل معدله في مرحلة البكالوريوس عن جيد

4- نشر أبحاث علمية في مجلات عالمية مصنفة في قواعد البيانات العالمية وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة باستثناء حديثي التخرج.

5- أن يجيد المتقدم للوظيفة تدريس المواد باللغة الإنجليزية بكفاءة.

6- أن يجيد مهارات التعليم عن بعد.

*** على من يجد في نفسه الكفاءة التقدم بطلبه مشتملا على السيرة الذاتية مفصلة ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني لغايات التواصل معه على العنوان الإلكتروني: academic @ ammanu . edu . jo

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