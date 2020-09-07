 وطنا نيوز -جامعة عمان الأهلية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية
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جامعة عمان الأهلية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية
التاريخ : 12-09-2020 09:10:08 المشاهدات: 1781

وطنا اليوم - تعلن جامعة عمان الأهلية عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية للعام الجامعي 2020- 2021 في تخصص الهندسة المدنية برتبة أستاذ مشارك. على أن تتوافر لديه الشروط العامة المبينة :

 

1- أن يكون أردني الجنسية.

 

2- أن يكون مصدر الشهادة جامعة عالمية مرموقة.

 

3- أن تكون الشهادات العلمية للمتقدم متسلسلة من حيث التخصص المطلوب، وأن لا يقل معدله في مرحلة البكالوريوس عن جيد

 

4- نشر أبحاث علمية في مجلات عالمية مصنفة في قواعد البيانات العالمية وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة باستثناء حديثي التخرج.

 

5- أن يجيد المتقدم للوظيفة تدريس المواد باللغة الإنجليزية بكفاءة.

 

6- أن يجيد مهارات التعليم عن بعد.

 

*** على من يجد في نفسه الكفاءة التقدم بطلبه مشتملا على السيرة الذاتية مفصلة ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني لغايات التواصل معه على العنوان الإلكتروني: academic @ ammanu . edu . jo

 

· المزيد من الاستفسار الاتصال على قسم الشؤون الأكاديمية 053500211 - فرعي 4045


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