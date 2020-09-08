سرقة علمية من قبل دكتورة في جامعة الحسين

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وطنا اليوم-عمان:اقرت لجنة تحقيق أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال الاستغناء عن خدمات دكتورة أكاديمية في الجامعة أعقاب ثبوت تورطها في استلال و سرقة علمية لبحث علمي لاحد طلبة الدراسات العليا.

وأوضح قرار المجلس التأديبي الأولي ان الدكتورة نشرت بحث علمي بنسبة "استلال" قدرت بـ 35 بالمئة ، منها 15% استلال و 4% سرقة علمية ، من بحث أخر قدم لها منتصف أب الماضي من احد طلبة الماجستير الدارسين في الجامعة ، وقبل ان يتم لاحقا نشره في مجلة مختصة بالبحوث العلمية.

وكشف عن مشاركة الدكتورة احد طلبة الدراسات العليا كباحث اول، دون ان يكون لها مساهمة فيه ، مشيرا ان نسبة الاستلال فيه بلغت 83% منها نسبة متفرقة من السرقة العلمية.

وجاء قرار المجلس التأديبي بالاغلبية الاستغناء عن خدمات الدكتورة مع صرف كافة مستحقاتها المالية ، لمخالفتها المهام والواجبات الجامعية ، وتوزيع ادوار عضوي هيئة تدريسية في البحث العلمي.

واكتفت لجنة المجلس التأديبي توجه الإنذار لاثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لورودهم في البحث العلمي دون مساهمة احدهم في البحث العلمي.

وكان نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال للشؤون الأكاديمية الدكتور احمد ابو جري أقر منتصف ايار الماضي تشكيل لجنة للتحقيق بسرقة بحث علمي لاحد طلبة الدراسات العليا، من قبل عضو هيئة تدريسية في الجامعة.











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