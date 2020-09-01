بدء استقبال طلبات الالتحاق للدراسة في جامعة فيلادلفيا على أساس التفوق الرياضي

وطنا اليوم-عمان: أعلنت عمادة شؤون الطلبة / دائرة النشاطات الرياضية في جامعة فيلادلفيا عن بدء استقبال طلبات منح التفوق الرياضي للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من لاعبي المنتخبات الوطنية والمدرسية والأندية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021 في الألعاب الرياضية التالية :

" كرة القدم ، كرة السلة ، كرة اليد ، كرة الطائرة، العاب الدفاع عن النفس ( تايكوند،وكراتيه) ، العاب المضرب ( كرة الطاولة ،الريشة الطائرة ، السكواش )، العاب القوى، والشطرنج "

فعلى الطلبة الراغبين بالتقدم للاستفادة من خصومات التفوق الرياضي مراجعة دائرة النشاطات الرياضية في عمادة شؤون الطلبة شخصياً ، مصطحبين معهم الاوراق التالية :

كشف علامات الثانوية العامة مصدق ، * صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر، * صورة شخصية ، وشهادة التفوق الرياضي مصدقة حسب الأصول من الجهات الرسمية التي تتبع لها .

علما أن آخر موعد للتقديم للحصول على منحة التفوق الرياضي يوم الخميس 1/10/2020 .

هذا وسيكون موعد الاختبارات العملية من 7 – 8 /10/2020

• ملاحظة : الرجاء من المتقدمين الالتزام بقانون الدفاع رقم ( 11) من حيث ارتداء الكمامات والتباعد أثناء التجمع داخل الصالة الرياضية كما نؤكد على ارتداء الملابس الرياضية والحذاء الرياضي .