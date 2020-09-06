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“البترا” تفوز بجائزة بالمسابقة الدولية لإعادة إعمار القرى الفلسطينية
وطنا اليوم-عمان: فاز قسم هندسة العمارة بكلية العمارة والتصميم في جامعة البترا بجائزة تقديرية في المسابقة الدولية لإعادة إعمار القرى الفلسطينية المهدمة بدورتها الرابعة التي أعلنت نتائجها أمس ونظمتها هيئة أرض فلسطين في بريطانيا بإدارة الدكتور سلمان أبو ستة، وذلك عن مشروع تخرج الطالبة شهد عطية للتصميم المقترح لإعادة إعمار قرية جنداس في الرملة، بإشراف الدكتور ياسر أبو هاشم.
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