الرئيسية | شباب و جامعات “البترا” تفوز بجائزة بالمسابقة الدولية لإعادة إعمار القرى الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان: فاز قسم هندسة العمارة بكلية العمارة والتصميم في جامعة البترا بجائزة تقديرية في المسابقة الدولية لإعادة إعمار القرى الفلسطينية المهدمة بدورتها الرابعة التي أعلنت نتائجها أمس ونظمتها هيئة أرض فلسطين في بريطانيا بإدارة الدكتور سلمان أبو ستة، وذلك عن مشروع تخرج الطالبة شهد عطية للتصميم المقترح لإعادة إعمار قرية جنداس في الرملة، بإشراف الدكتور ياسر أبو هاشم.

يذكر أن قسم هندسة العمارة شارك بثلاثة مشاريع ضمن هذه الدورة، إضافة إلى المشروع الفائز، شاركت الطالبة يارا البدوي بمشروع تخرجها لإعادة إعمار قرية المسمية الكبيرة في غزة بإشراف الدكتورة هدير مرزة، كذلك مشروع التخرج المقدم من الطالبة أسيل النجار لإعادة إعمار قرية الزيب في عكا بإشراف الدكتور عامر الجوخدار.

















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