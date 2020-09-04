الرئيسية | شباب و جامعات رئيس جامعة البترا يكرم عدد من العمداء السابقين

وطنا اليوم-عمان:كرم رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا عددًا من عمداء الكليات السابقين تقديرًا لجهودهم التي بذلوها في خدمة الجامعة، ورفع مستواها العلمي والإداري، وأشاد المولا بما قدمه العمداء من خدمات جليلة أثناء عملهم. وشمل التكريم كلا من عميد كلية الهندسة الدكتور خالد رمضان وعميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب وقال المولا إن "الجهود التي بذلها العمداء أثناء فترة عملهم، تستحق الثناء والتقدير، فقد قدموا قصارى جهدهم وخبرتهم، لتمضي جامعة البترا واثقة الخطى على دروب التميز، قادرة على المنافسة والتحدي، حتى غدا عمر البترا مجموعة من الإنجازات النوعية". وشارك في حفل التكريم عمداء الكليات في جامعة البترا، وعدد من مدراء الدوائر الإدارية وأضاف المولا خلال الحفل الذي نظمته دائرة العلاقات العامة في نادي الجامعة أن "الكثير من الإنجازات لم تكن صدفة، وإنما نتيجة عمل دؤوب، وعطاء سخي، أسهم فيه عمداء الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بدور كبير، تخطيطًا، وتنفيذًا، وتشجيعًا، واستقطابًا للكفاءات العلمية والإدارية اللازمة". وفي ختام الحفل قدم المولا الهدايا التقديرية، وشهادات الشكر إلى المكرمين.

























تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر