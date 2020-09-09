منح كاملة من جامعة العقبة للتكنولوجيا لطلبة الثانوية العامة

وطنا اليوم-إيماناً من جامعة العقبة للتكنولوجيا برسالتها في خدمة المجتمع الأردني وتلبية احتياجاته، والعمل قُدماً نحو مزيد من التميز والنجاح وبما يحقق رؤى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، في دعم الشباب الأردني وبناء قدراته وخلق فرص التعليم العالي له في مجالات علمية تقنية متميزة، وبما يؤسس لتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ليكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة في المجالات التعليمية ، وإعداد الكفاءات البشرية ؛ فقد قرر مجلس عمداء جامعة العقبة للتكنولوجيا في جلسته التي عقدها يوم 2020/9/1 ، تقديم منح دراسية كاملة غير محدودة العدد تشمل:

رسوم الساعات المعتمدة؛ ورسوم التسجيل للطلبة الناجحين في الثانوية العامه من كافة الفروع، والحاصلين على معدل 100% للدراسة في أحد تخصصات الجامعة:

(الصيدلة ، هندسة مدنية ،هندسة العمارة ،العلاج الطبيعي ،التصوير الطبي والإشعاعي ،الذكاء الاصطناعي ،هندسة البرمجيات، إدارة الأعمال ،المحاسبة ) .

كما قرر المجلس الموافقة على تقديم منح دراسية لابتعاث الحاصلين منهم على تلك المنح والمتفوقين بدرجة الامتياز بعد تخرجهم لاستكمال دراستهم في درجتي الماجستير والدكتوراه في إحدى الجامعات العالمية المرموقة .