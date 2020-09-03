جامعة فيلادلفيا تستحدث تخصص أمن المعلومات والفضاء السيبراني

وطنا اليوم-عمان:وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على منح جامعة فيلادلفيا الترخيص لاستحداث برنامج البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات والفضاء السيبراني.

وأكد الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة إن التطورات المتسارعة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب قيام الجامعات باستحداث تخصصات نوعية جديدة تلبي حاجة السوق في اعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وقال الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بأن استحداث تخصص أمن المعلومات والفضاء السيبراني جاء لمواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال أنظمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكد بأن الخطة الدراسية لهذا التخصص اشتملت على مجالات معرفية في أمن الحاسوب وأنظمة المعلومات والشبكات والحوسبة السحابية بالاضافة الى تطبيقات الويب وأجهزة الهاتف المتنقلة وانترنت الأشياء. وتعمل الكلية على تعزيز المحاضرات النظرية والعملية بدورات مهنية متخصصة لأعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجال أمن المعلومات والفضاء السيبراني وبما ينسجم مع حاجات السوق المحلية والأقليمية وفق التوصيات العالمية المعتمدة في مجال إعداد خطط وبرامج تكنولوجيا المعلومات الصادرة عن مؤسسات مهنيةعالمية معروفة.

علماً بأن جامعة فيلادلفيا توفر المنح الأكاديمية للطلبة المتفوقين أكاديميا ووضعت برامج لتطوير الطلبة وتأهيلهم مهنياً خلال فترة الدراسة، وهناك العديد من المختبرات الحاسوبية المتخصصة والبرمجيات اللازمة ومصادر التعلم اللازمة لاستقبال الطلبة المستجدين اعتباراّ من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 .