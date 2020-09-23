 وطنا نيوز -عمان الاهلية تتحمل نصف تكلفة الحجر الصحي للطلبة الوافدين المستجدين
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عمان الاهلية تتحمل نصف تكلفة الحجر الصحي للطلبة الوافدين المستجدين
التاريخ : 02-09-2020 09:07:01 المشاهدات: 1348

وطنا اليوم-عمان:انطلاقا من نهج جامعة عمان الأهلية المستمر بدعم طلبتها والتسهيل عليهم وتشجيعا لالتحاق الطلبة الوافدين للدراسة بالاردن، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان تغطية 50% من إجمالي تكلفة الحجر الصحي للطلبة الوافدين المستجدين على الفصل الدراسي الأول، لمن يرغب منهم بالتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية. 


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