الرئيسية | شباب و جامعات عمان الاهلية تتحمل نصف تكلفة الحجر الصحي للطلبة الوافدين المستجدين

وطنا اليوم-عمان:انطلاقا من نهج جامعة عمان الأهلية المستمر بدعم طلبتها والتسهيل عليهم وتشجيعا لالتحاق الطلبة الوافدين للدراسة بالاردن، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان تغطية 50% من إجمالي تكلفة الحجر الصحي للطلبة الوافدين المستجدين على الفصل الدراسي الأول، لمن يرغب منهم بالتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية.

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