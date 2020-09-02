الرئيسية | شباب و جامعات طلبة كلية الصيدلة بجامعة البترا يخضعون للتدريب الميداني في المركز الصحي بالجامعة

وطنا اليوم-عمان: قامت كلية الصيدلة في جامعة البترا بتفعيل مقرر التدريب الصيدلاني الميداني في الفصل الصيفي وفي وقت احجمت فيه المستشفيات عن استقبال طلاب التدريب خوفا من انتشار مرض الكورونا. فقد تعاونت كلية الصيدلة مع المركز الصحي في الجامعة للقيام بمهمة تدريب طلاب السنة الرابعة والخامسة. وذلك من خلال تنسيق مدرس المادة الدكتور أنس خليل مع الكادر الطبي والتمريضي والسجلات الطبية والصيدلية. وأشار الدكتور انس خليل المشرف على مادة التدريب الميداني إن هذه الخطوة تأتي كبديل مناسب لتعويض الطلبة عن التدريب الميداني ضمن الإمكانيات المتاحة التي تضمن توافر تطبيق الشروط الصحية في التباعد والسلامة حرصا على حياة طلبتنا المتدربين. وأشاد الدكتور خليل بتعاون الكادر الطبي والتمريضي في المركز الصحي بتطبيق معايير التدريب والحفاظ على المخرجات التعليمية المرجوة لهذه المادة العملية، حيث تمكن الطلبة من متابعة المرضى مراجعي المركز الصحي من الموظفين والعمال وأعضاء الهيئة التدريسية وطالبات السكن الداخلي لا سيما المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة متداخلة ويتناولون زمر دوائية مختلفة ويحتاجون رعاية خاصة ومتابعة وذلك من خلال إعداد خطة رعاية صيدلانية كاملة بعد جمـع كل المعلومـات الخاصـة بحالـة المريـض الصحيـة والأدويـة التـي يتناولهـا اشتملت على الاستخدام الصحيح للدواء والالتزام بالجرعات والاوقات المطلوبة لتجنب الاعراض الجانبية ومتابعة نمط الحياة الصحي للمريض. وأكد الدكتور خليل بأن الطلبة المتدربين مارسوا عمليا وبمهنية عالية مهارات الفحص السريري من قياس الضغط، والسكري ودرجة الحرارة والنبض ومستوى اشباع الاوكسجين في الدم ومعدل التنفس، طول ووزن المريض. وفي ختام فترة التدريب الميداني قام الاستاذ الدكتور إبراهيم الأدهم عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية والدكتورة سوزان عبد المالك رئيسة قسم الأدوية والعلوم الطبية الحيوية بتقديم درع الشكر والتقدير للدكتور محمد عشا مدير المركز الصحي وفريق التدريب لمساهمتهم القيمة في انجاح التجربة.















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