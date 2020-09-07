عمان الأهلية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بالحد من عدم المساواة حسب تصنيف التايمز 2020

وطنا اليوم-عمان:صنفت جامعة عمان الأهلية من ضمن أفضل 100 جامعة في العالم في الحد من عدم المساواة حسب تصنيف التايمز لعام 2020، حيث تضم الجامعة أكثر من 57% من طلبتها من الطلبة الوافدين من خارج الأردن ويمثلون أكثر من ٣٢ جنسية عربية وأجنبية.

ويذكر ان الجامعة حاصلة على الاعتمادات الدولية " المتقدمة والمتميزة " التالية :

• التيجان الخمسة البلاتينية من ASIC PREMIER INSTITUTION .

• اعتماد ABET لتخصص الشبكات وأمن المعلومات .

• اعتماد IMP لتخصص التسويق.

• EC – COUNCIL للأمن السيبراني / مركز تدريب وامتحان معتمد للتصنيفات الدولية.

• تصنيف أربعة نجوم " كيو .أس " QS STARS RATING 2019.

• تصنيف +301 عالميا و 1 محليا وفق تصنيف TIMES IMPACT RANKINGS 2019 .

• تصنيف 400-301 عالميا و1 محليا وفق تصنيف TIMES IMPACT RANKINGS 2020 .

• تصنيف 256 عالميا وفق تصنيف UI GREEN METRIC 2020 .

• تصنيف 110-101 وفق تصنيف QS UNIVERSITY RANKINGS 2020 (ARAB REGION ) .

• تصنيف 784 عالميا ROUND UNIVERSITY RANKING 2020 .

• مدرجة في تصنيف شنغهاي LISTED IN GRUP SHANGHAI RANKING .............

***** رابط https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-reducing-inequalities