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عمان الأهلية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بالحد من عدم المساواة حسب تصنيف التايمز 2020
وطنا اليوم-عمان:صنفت جامعة عمان الأهلية من ضمن أفضل 100 جامعة في العالم في الحد من عدم المساواة حسب تصنيف التايمز لعام 2020، حيث تضم الجامعة أكثر من 57% من طلبتها من الطلبة الوافدين من خارج الأردن ويمثلون أكثر من ٣٢ جنسية عربية وأجنبية.
• التيجان الخمسة البلاتينية من ASIC PREMIER INSTITUTION .
***** رابط https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-reducing-inequalities
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