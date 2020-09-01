الرئيسية | شباب و جامعات اعلان بخصوص ترتيبات عودة الطلبة الأردنيين من الجزائر

وطنا اليوم - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والموجودين حالياً في الأردن بأنه قد تم الاتفاق مع السلطات في الجزائر الشقيق على تحديد موعد رحلة طيران على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم الاثنين الموافق 7 / 9 / 2020، وعليه يرجى من جميع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والراغبين بالعودة إلى الجزائر سرعة حجز تذكرة على متن الرحلة المشار إليها أعلاه ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في المواعيد المعلن عنها من قبل السلطات الجزائرية، وكذلك في إطار احترام قواعد الحجر الصحي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. مع تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلبة بالسلامة والتوفيق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر