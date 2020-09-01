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اعلان بخصوص ترتيبات عودة الطلبة الأردنيين من الجزائر
وطنا اليوم - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والموجودين حالياً في الأردن بأنه قد تم الاتفاق مع السلطات في الجزائر الشقيق على تحديد موعد رحلة طيران على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم الاثنين الموافق 7 / 9 / 2020، وعليه يرجى من جميع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية والراغبين بالعودة إلى الجزائر سرعة حجز تذكرة على متن الرحلة المشار إليها أعلاه ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في المواعيد المعلن عنها من قبل السلطات الجزائرية، وكذلك في إطار احترام قواعد الحجر الصحي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.
مع تمنياتنا لجميع أبنائنا الطلبة بالسلامة والتوفيق.
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