وطنا نيوز -"مئوية الدولة الاردنية" موضوع الدورة الثامنة للمؤتمر الدراسات التاريخية

وطنا اليوم - يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع كلية الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، مؤتمره السنوي الثامن للدراسات التاريخية، الذي سيكون مكرَّسًا لموضوع "الدولة الأردنية: مئة عام على التأسيس، النشأة، السردية الوطنية، صيرورة الدولة"، وذلك في يومي 29 و30 أيار/ مايو 2021، في عمّان بالأردن.

ويأتي عقد هذا المؤتمر انسجامًا مع سعي المركز العربي لاستعادة سنوات التأسيس للمشرق العربي الحديث بحركتها التاريخية العامة، وإسهامًا في استعادة نقدية لكيفية قيام ونشوء وبقاء الأردن، ولفهم الصيرورة التاريخية التي نما خلالها في ظل إقليم مضطرب، وجيران أكبر تأثيرًا في السياسة، والجغرافيا، والموارد، والسكان.

محاور المؤتمر

وتدعو اللجنةُ العلمية للمؤتمر الباحثات والباحثين المعنيين بقضايا هذا المؤتمر وإشكالياته إلى الإسهام فيه بأوراق علمية مكتوبة، تتوافر فيها مواصفات البحث الأكاديمي، الشكلية والموضوعية، والتي تركّز على تقديم معالجات، أو إضافات جديدة، وذلك ضمن المحاور والقضايا المقترحة التالية:

سرديات تأسيس إمارة شرق الأردن: مقاربات نقدية.

مرحلة الحكومات المحلية: مرحلة إدارة مناطق شرق الأردن (نيسان/ أبريل – أيلول/ سبتمبر 1921) قبيل تأسيس الإمارة.

تطور الحكم ومرحلة الـتأسيس: إمارة شرق الأردن في سياق التحولات الجيوسياسية الكبرى في المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى.

سياقات تشكل الهوية الوطنية الأردنية والمواطنة الأردنية.

بناء الرواية التاريخية للأردن المعاصر.

السرديات التاريخية الحديثة الرسمية وغير الرسمية عن الدولة وتأسيسها، وعن تطور الأردن المعاصر.

أدوار الحركة الوطنية والنخب.

صحافة شرق الأردن خلال مرحلة التأسيس.

المجتمعات المحلية والعشائر الأردنية وحكومة شرق الأردن خلال العقد الأول من تأسيس الإمارة.

ولادة الحركة الوطنية الأردنية الحديثة.

تنوع الأصول والإثنيات والتنوع الاجتماعي ودوره في تأسيس الدولة وتطورها.

العلاقات الخارجية لإمارة شرق الأردن مع الحكومات الناشئة في الجوار (العراق وسورية ونجد والحجاز ومصر).

سجال التيارين القومي العربي التأسيسي والوطني الأردني الناشئ: سجال الأصول الإثنية والمواطنة.

التنافس في سردية تاريخ الأردن بين التاريخ السياسي التقليدي والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي.

وتعلن لجنة المؤتمر عن بدء استقبال مقترحات الأوراق البحثية للمشاركة في هذا المؤتمر وفق الإجراءات التالية:

تستقبل لجنة المؤتمر المقترحات البحثية (نحو 700 كلمة)، مرفقة بسيرة ذاتية محدّثة للباحث أو الباحثة، باللغة العربية أو الإنكليزية، في مدة أقصاها 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على أن تتوافر فيها المواصفات الشكلية والمعيارية الأساسية للمقترح البحثي (إشكالية البحث وقضاياه الأساسية وفرضياته، والمنهجية والأطر النظرية التي يستعملها، والجديد الذي يمكن أن يضيفه البحث على مستوى المعالجات والمقاربات أو النتائج)، مع قائمة بالمراجع الأساسية التي سيعتمدها. ويرجى استخدام استمارة المشاركة بمقترح بحثي وفق النموذج المرفق هنا.

يخضع المقترح البحثي إلى تحكيم داخلي، ويُبلّغ الباحث بالنتيجة، قبولًا، أو رفضًا، أو طلبَ تعديل، خلال أسبوعين من إرساله المقترح.

تُستقبَل الأبحاث التي وافقت لجنةُ المؤتمر على مقترحاتها (6000-9000 كلمة)، مراعية مواصفات الورقة البحثية الشكلية والموضوعية التي يعتمدها المركز، وقابلة للتحكيم، وأن تكون أصيلة لم تُنشَر سابقًا، لا كليًّا ولا جزئيًّا، في موعد أقصاه 15 آذار/ مارس 2021.

تحكِّم لجنةٌ علمية مختصة الأبحاثَ، وتلتزم اللجنة بإعلام الباحثة أو الباحث بقرارها، قبولًا، أو رفضًا، أو طلبَ تعديل، في مدة أقصاها 30 نيسان/ أبريل 2020.

لا تُعدّ موافقة لجنة المؤتمر على المقترح البحثي موافقة تلقائية على مشاركة البحث في المؤتمر.

توجّه المراسلات كافة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمؤتمر: History.Conference2021@dohainstitute.org