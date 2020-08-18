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تشكيلات مجلس العمداء 2020-2021 بجامعة عمان الأهلية
وطنا اليوم-عمان:أَقرَّ مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2019-2020) المنعقدة بتاريخ 23-8-2020 وبناء على تنسيب رئيس الجامعة " رئيس مجلس العمداء" الأستاذ الدكتورساري حمدان تشكيلات مجلس العمداء للعام الجامعي 2020-2021 وفق التالي :
1- الأستاذ الدكتور نايل درويش الشرعة / نائبا للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية وعميدا لكلية الآداب والعلوم.
2- الأستاذ الدكتور خالد عبد الحافظ الكعابنة / نائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية وعميدا للبحث العلمي.
3- الأستاذ الدكتور محمد خليل الطناني / عميدا لكلية الصيدلة وعميدا لكلية العلوم الطبية المساندة.
4- الأستاذ الدكتور منتهى خليل الغرايبة / عميدا لكلية التمريض.
5- الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة / عميدا لكلية الهندسة.
6- الأستاذ الدكتور علاء محمد الحوراني / عميدا لكلية الدراسات العليا.
7- الدكتورة راما إبراهيم الربضي / ق. أ. / عميد كلية العمارة والتصميم.
8- الدكتور عمر يوسف العدوان / ق. أ / عميد كلية تقنية المعلومات.
9- الدكتور محمد جمال الذنيبات / ق. أ / عميد كلية الحقوق.
10 - الدكتور جورج نقولا سمور / ق. أ / عميد كلية الأعمال.
11- الدكتور مصطفى موسى العطيات / ق. أ / عميد شؤون الطلبة.
*** ذلك الى جانب تعيين الاستاذ الدكتورغالب عريقات / مديرا لدائرة القبول والتسجيل ، وتعيين الدكتور أنس السعود / مساعدا لرئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتمادات الدولية .
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