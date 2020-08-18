 وطنا نيوز -تشكيلات مجلس العمداء 2020-2021 بجامعة عمان الأهلية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تشكيلات مجلس العمداء 2020-2021 بجامعة عمان الأهلية
التاريخ : 27-08-2020 09:27:47 المشاهدات: 2076

وطنا اليوم-عمان:أَقرَّ مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2019-2020) المنعقدة بتاريخ 23-8-2020 وبناء على تنسيب رئيس الجامعة " رئيس مجلس العمداء" الأستاذ الدكتورساري حمدان تشكيلات مجلس العمداء للعام الجامعي 2020-2021 وفق التالي :

1- الأستاذ الدكتور نايل درويش الشرعة / نائبا للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية وعميدا لكلية الآداب والعلوم.

2- الأستاذ الدكتور خالد عبد الحافظ الكعابنة / نائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية وعميدا للبحث العلمي.

3- الأستاذ الدكتور محمد خليل الطناني / عميدا لكلية الصيدلة وعميدا لكلية العلوم الطبية المساندة.

4- الأستاذ الدكتور منتهى خليل الغرايبة / عميدا لكلية التمريض.

5- الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة / عميدا لكلية الهندسة.

6- الأستاذ الدكتور علاء محمد الحوراني / عميدا لكلية الدراسات العليا.

7- الدكتورة راما إبراهيم الربضي / ق. أ. / عميد كلية العمارة والتصميم.

8- الدكتور عمر يوسف العدوان / ق. أ / عميد كلية تقنية المعلومات.

9- الدكتور محمد جمال الذنيبات / ق. أ / عميد كلية الحقوق.

10 - الدكتور جورج نقولا سمور / ق. أ / عميد كلية الأعمال.

11- الدكتور مصطفى موسى العطيات / ق. أ / عميد شؤون الطلبة.

*** ذلك الى جانب تعيين الاستاذ الدكتورغالب عريقات / مديرا لدائرة القبول والتسجيل ، وتعيين الدكتور أنس السعود / مساعدا لرئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتمادات الدولية .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق