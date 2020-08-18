الرئيسية | شباب و جامعات تشكيلات مجلس العمداء 2020-2021 بجامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم-عمان:أَقرَّ مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2019-2020) المنعقدة بتاريخ 23-8-2020 وبناء على تنسيب رئيس الجامعة " رئيس مجلس العمداء" الأستاذ الدكتورساري حمدان تشكيلات مجلس العمداء للعام الجامعي 2020-2021 وفق التالي : 1- الأستاذ الدكتور نايل درويش الشرعة / نائبا للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية وعميدا لكلية الآداب والعلوم. 2- الأستاذ الدكتور خالد عبد الحافظ الكعابنة / نائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية وعميدا للبحث العلمي. 3- الأستاذ الدكتور محمد خليل الطناني / عميدا لكلية الصيدلة وعميدا لكلية العلوم الطبية المساندة. 4- الأستاذ الدكتور منتهى خليل الغرايبة / عميدا لكلية التمريض. 5- الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة / عميدا لكلية الهندسة. 6- الأستاذ الدكتور علاء محمد الحوراني / عميدا لكلية الدراسات العليا. 7- الدكتورة راما إبراهيم الربضي / ق. أ. / عميد كلية العمارة والتصميم. 8- الدكتور عمر يوسف العدوان / ق. أ / عميد كلية تقنية المعلومات. 9- الدكتور محمد جمال الذنيبات / ق. أ / عميد كلية الحقوق. 10 - الدكتور جورج نقولا سمور / ق. أ / عميد كلية الأعمال. 11- الدكتور مصطفى موسى العطيات / ق. أ / عميد شؤون الطلبة. *** ذلك الى جانب تعيين الاستاذ الدكتورغالب عريقات / مديرا لدائرة القبول والتسجيل ، وتعيين الدكتور أنس السعود / مساعدا لرئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتمادات الدولية .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر