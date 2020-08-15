اعلان نتائج امتحان الشامل ونسبة النجاح 69% .. رابط

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، صباح الخميس، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية لعام 2020، على الموقع الإلكتروني.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي إن نسبة النجاح بامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية لعام 2020 بلغت 69%.

وأضاف أن 73.1% نسبة النجاح بالخطط الجديدة لامتحان الشامل وهي غير مسبوقة

وأعلن الزعبي أوائل الأردن بامتحان الشامل للدورة الصيفية 2020، حيث حصل الأول في امتحان الشامل على معدل 96.1% في البرنامج الهندسي

وشارك في امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية، 10018 طالبا وطالبة من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وتقدم 1203 للامتحان بموجب الخطط الدراسية القديمة، والبالغ عددها 102 تخصصا و 8815 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان وفقاً للخطط الدراسية الجديدة وعددها 81 تخصصا والتي بدأ تطبيقها في العام الجامعي 2017/ 2018".

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