هل تم اختراق ايميلات موظفي احدى الجامعات للتلاعب بنتيجة التصويت على رئيسها

وطنا اليوم- رصدت وطنا اليوم ردود فعل غاضبة حول ما جرى بإحدى الجامعات على حد وصف اصحاب تلك المنشورات التي تداولها الناس بشكل كبير وتحتوي على اتهامات بالتلاعب بـ ايميلات موظفين وتدفع باتحاه رفع شكوى قضائية، بسبب تلاعب فنيو حاسوب بايميلات اعضاء هيئة التدريس بغية التلاعب بنتيجة التصويت ضد رئيس احدى الجامعات الرسمية.

مثل هذه السلوكات ان ثبتت ولم تكن هذه المنشورات كيدية، فإن انحدار اخلاقي وسلوكي وقانوني يصيب المؤسسات الاكاديمية، علما بأن التقييم يجب ان يكون موضوعي وليس شخصي وعليه يتم تقييم عمل وأداء أي رئيس بهدف تحسين الاداء والتقييم.