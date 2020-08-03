اعلان مناقشة طالب ماجستير نائل سمير بوادي

وطنا اليوم-عمان:أوصت دراسة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في جامعة البترا بتأسيس وحدة للعناية بمرضى السكري في المستشفيات الحكومية، وأوضحت الدراسة أن الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي بحاجة إلى زيادة التعليم المستمر حول لتمكينهم من تقديم الرعاية الصيدلانية المناسبة.

وحصل الطالب نائل سمير بوادي على درجة الماجستير من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا بعد مناقشة رسالته بعنوان "تقييم معرفة صيادلة القطاع الحكومي بالسكري: المرض وعلاجه"، حيث أوصت لجنة المناقشة برفع توصيات الدراسة إلى وزارة الصحة لتطبيقها بالتنسيق مع كلية الصيدلة بجامعة البترا.

تكونت لجنة المناقشة من المشرفين الدكتورة دانا درويش والدكتور سليم حمادي وعضوية ممتحنين خارجيين هم عميدة كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية الدكتورة إيمان بشيتي والدكتورة هبة عبد الحليم والدكتورة روان اعجيلات.

تضم وحدة العناية بمرضى السكري التي أوصت الدراسة باستحداثها صيدلاني وأخصائي تغذية وطبيب عام وطبيب أسرة وممرض ومثقف صحي وطبيب أخصائي الغدد الصماء.

أوضحت نتائج الدراسة أن الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي بحاجة إلى زيادة التعليم المستمر حول مرض السكري والخدمات الصيدلانية المقدمة لمرضى السكري وخاصة للصيادلة العاملين في المراكز الصحية التي شملتها الدراسة لتحسين نوعية الخدمات الصيدلانية المقدمة لمريض السكري وبما يتناسب مع التوجهات الصيدلانية العالمية أو ما يعرف بالرعاية الصيدلانية.