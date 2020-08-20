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إنتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس
وطنا اليوم-عمان:أعلن اليوم الأربعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق إنتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس مساء الثلاثاء حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبات (57943) طلب، وقد توزع هذا العدد على النحو الآتي (51595) طلب لحملة الشهادة الثانوية العامة الأردنية للسنة الحالية (2020)، و(2339) طلبة لحملة الشهادة الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة، و(3606) طلب لحملة الشهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية للعام الحالي، وأخيراً (403) طلب لحملة شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية في سنوات سابقة.
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