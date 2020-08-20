الرئيسية | شباب و جامعات إنتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس

وطنا اليوم-عمان:أعلن اليوم الأربعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق إنتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس مساء الثلاثاء حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبات (57943) طلب، وقد توزع هذا العدد على النحو الآتي (51595) طلب لحملة الشهادة الثانوية العامة الأردنية للسنة الحالية (2020)، و(2339) طلبة لحملة الشهادة الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة، و(3606) طلب لحملة الشهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية للعام الحالي، وأخيراً (403) طلب لحملة شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية في سنوات سابقة.

علماً بأن عدد الطلبة الذين حصلوا على معدلات (65%) فما فوق في امتحان الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2020) ويحق لهم التقدم بطلبات للقبول الموحد بلغ (59053) طالباً وطالبة في حين بلغ هذا العدد في العام الماضي (2019) ما مجموعه (54592) طالباً وطالبة تقدم منهم بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الماضي (2019 / 2020) (54580) طالباً وطالبة.

وأضاف الدكتور توق بأن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ستبدأ بعملية تدقيق الطلبات تمهيداً لإعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021 خلال الأسبوع الأول لبدء التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص.

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