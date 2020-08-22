الرئيسية | شباب و جامعات الدكتور ماهر الحوراني يشكر أهل الطالبة المتفوقة شمس ابو عمرة

وطنا اليوم-عمان:تقدم أهل وذوي الطالبة المتفوقة شمس احمد ابو عمرة في غزة بالشكروالتقدير للدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية لدعمه المادي لابنتهم لدراسة الطب في غزة ، وذلك بعد تعذر خروجها لتلبية الدراسة "منحة كاملة " التي قدمتها لها جامعة عمان الاهلية نظرا لتفوقها في الثانوية العامة وحصولها على معدل "99.3 " ومراعاة لظروف عائلتها الصعبة .

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