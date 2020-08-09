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جائزة جديدة لجامعة فيلادلفيا
وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بالتتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، أكد الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة على أهمية قيام اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بانجاز البحوث العلمية التطبيقية المرتبطة بحاجة المجتمع، وثـمن الأنجاز العلمي الذي حققه الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليا بحصوله على "جائزة العالم المتميز" التي تنمحها احدى الهيئات العالمية المهتمة بالأبداع وأيجاد ابتكارات جديدة تجعل الحياة اكثر سهولة.
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