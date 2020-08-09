الرئيسية | شباب و جامعات جائزة جديدة لجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بالتتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، أكد الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة على أهمية قيام اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بانجاز البحوث العلمية التطبيقية المرتبطة بحاجة المجتمع، وثـمن الأنجاز العلمي الذي حققه الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليا بحصوله على "جائزة العالم المتميز" التي تنمحها احدى الهيئات العالمية المهتمة بالأبداع وأيجاد ابتكارات جديدة تجعل الحياة اكثر سهولة.

ويذكر بأن الأستاذ الدكتور قاسم العبيدي نشر أكثر من تسعين بحثاً علمياً في مجلات علمية متخصصة ومؤتمرات عالمية بالاضافة الى عدد من الكتب العلمية بالاضافة الى عدد من المقالات العلمية والدراسات في مجال تخصصه الدقيق الذي يتناول موضوع الأنظمة الخبيرة والتحكم بالحاسوب والربوطيات.

لقد انجز هذا العام مشروعين متميزين بالتعاون مع طلبة الدراسات العليا في تخصص هندسة الميكاترونكس، أحدهما استخدام اشارات الدماغ والصوت في التحكم بحركة كرسي متحرك، وثانيهما تصميم وتنفيذ جهاز تنفس صناعي وانعاش قلبي محمول ومتصل بالمركز الصحي والأستشاري من خلال الانترنت لمتابعة حالة المريض عن بعد.

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