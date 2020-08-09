الرئيسية | شباب و جامعات ندسة فيلادلفيا تعقد ورشة عمل بعنوان " نمذجة معلومات البناء "

وطنا اليوم-عمان:تحقيقا لرؤية جامعة فيلادلفيا في خدمة المجتمع المحلي بما يتناسب مع التطور والتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وفق المعايير الدولية وبناء شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المحلي ودعم قطاع الهندسة في الأردن قام الدكتور علاء شديفات من قسم الهندسة المدنية بعقد ورشة عمل مُراعياً فيها جميع إجراءات السلامة العامة وتباعد الاجتماعي كما هو منصوص بقانون الدفاع و تعليمات وزارة الصحة في نقابة المهندسين الأردنيين فرع محافظة المفرق بعنوان: مقدمة في نمذجة معلومات البناء Introduction to Building Information Modelling (BIM).



ولفت منسق فرع النقابة في محافظة المفرق المهندس قاسم العيسى، على أن مثل هذه الورشات المتميزة في هذا الوقت، تعتبر طريقة لكسب المستقبل المتغير والذي يحتاج الى المواكبة والتطوير باستمرار.



وفي نهاية الورشة تم تسليم شهادات للمهندسين المشاركين، كما تم تقديم شهادة شكر للدكتور علاء شديفات تقديرا لجهوده المتميزة والفاعلة.

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