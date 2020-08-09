 وطنا نيوز -قبول استقالة الأستاذ الدكتور الذنيبات من الجامعة الأردنية بناء على طلبه
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قبول استقالة الأستاذ الدكتور الذنيبات من الجامعة الأردنية بناء على طلبه
التاريخ : 12-08-2020 07:12:30 المشاهدات: 678

وطنا اليوم -  وافق مجلس العمداء في الجامعة الأردنية على قبول استقالة الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات من عمله في الجامعة بناء على طلبه. 

وجاء قرار المجلس في جلسته رقم 2020/35 التي عقدت في السابع والعشرين من شهر تموز الماضي.

يذكر ان الدكتور الذنيبات عمل استاذا في قسم الادارة العامة في كلية الاعمال بالجامعة.

وقد أكد الدكتور الذنيبات في استقالته على استعداده للتدريس في الجامعة مجاناً ومتطوعاً وبشكل غير متفرغ عرفاناً منه بالجميل لوطنه وجامعته الأم.


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