الرئيسية | شباب و جامعات الدكتور الطوباسي المحاضر في جامعة فيلادلفيا يصدر كتاب علم النفس التربوي

وطنا اليوم-عمان:بحمد لله وتوفيقه صدر للدكتور عدنان محمود الطوباسي استاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا كتاب جديد بعنوان: علم النفس التربوي: طريق المعرفة.. بدعم من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة. الكتاب يتحدث عن علم النفس التربوي .. النشأة والتاريخ.. واهمية واهداف وطرق البحث والرؤية الاسلامية في علم النفس التربوي والاهداف التربوية والنمو والتطور الانساني والتعلم ونظرياته والفروق الفردية والذكاء الانساني والدافعية والذاكرة والنسيان وادارة الصف والتفكير ومستوياته ومكوناته والصحة النفسية وحل المشكلات وتقويم العملية التعليمية.













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