 وطنا نيوز -تدشين مسجد باسم المرحوم د. احمد الحوراني في "النزهة " بعمان
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تدشين مسجد باسم المرحوم د. احمد الحوراني في "النزهة " بعمان
التاريخ : 11-08-2020 05:46:28 المشاهدات: 966

وطنا اليوم-عمان:قام أهالي منطقة النزهة في عمان وخصوصا عائلة اسعيفان بتدشين مسجد باسم المرحوم الدكتور احمد الحوراني "مؤسس جامعة عمان الاهلية ومدارس الجامعة وغيرها من المؤسسات والشركات بمجموعة الحوراني " عرفانا وتقديرا لهذه القامة الشامخة الذي تميز بعلمه وثقافته واخلاقه السمحة  وكرمه وعطاءه، وكانت له بصمات خالدة على مدى الايام ...مقدمين الشكر لخلفه الخيرين زوجته ام ماهر وأبناءه: د. ماهر والسيد عمر وبناته: سهير وايناس وريم وعبير .. ومقدمين الشكر للسيد اندريه حواري  زوج " ريم " ابنة المرحوم على جهوده ومتابعته لانجاز هذا المشروع الخيّر .


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