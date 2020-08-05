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تدشين مسجد باسم المرحوم د. احمد الحوراني في "النزهة " بعمان
وطنا اليوم-عمان:قام أهالي منطقة النزهة في عمان وخصوصا عائلة اسعيفان بتدشين مسجد باسم المرحوم الدكتور احمد الحوراني "مؤسس جامعة عمان الاهلية ومدارس الجامعة وغيرها من المؤسسات والشركات بمجموعة الحوراني " عرفانا وتقديرا لهذه القامة الشامخة الذي تميز بعلمه وثقافته واخلاقه السمحة وكرمه وعطاءه، وكانت له بصمات خالدة على مدى الايام ...مقدمين الشكر لخلفه الخيرين زوجته ام ماهر وأبناءه: د. ماهر والسيد عمر وبناته: سهير وايناس وريم وعبير .. ومقدمين الشكر للسيد اندريه حواري زوج " ريم " ابنة المرحوم على جهوده ومتابعته لانجاز هذا المشروع الخيّر .
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