جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية العلمية الملكية

وطنا اليوم-عمان:ابرمت جامعة البترا مع الجمعية العلمية الملكية مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاكاديمي والبحثي، حيث وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس الجمعية العلمية الملكية مع عطوفة رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مروان المولا اتفاقية تعاون علمي.

وتأتي هذه الاتفاقية لتشجيع وتعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الاكاديميين والباحثين في المؤسستين، وتوفير فرص تدريب لطلبة جامعة البترا في مختبرات ومراكزالجمعية المختلفة، ويمكن للباحثين في المؤسستين تطوير برامج اكاديمية مشتركة وفق المعايير الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما وتنص الاتفاقية على استخدام التسهيلات في المؤستيين لمواصلة مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وفقًا للوائح كل مؤسسة، والمشاركة في تنظيم مؤتمرات وورش عمل محلية ودولية.

والجدير بالذكر ان هنالك مشروع بحثي بين باحثين في قسم الكيمياء والجمعية العلمية الملكية ومركز الأبحاث البيئي السويدي تم تقديمه للاتحاد العالمي للمنظمات البحثية الصناعية والتكنولوجيا (WATTRO) حول تطوير أنظمة تحلية مياه مبتكرة، والعمل جاري على زيادة التعاون العلمي بين الطرفين.