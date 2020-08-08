الرئيسية | شباب و جامعات تخفيض مدة الخدمة اللازمة للاستفادة من مكرمة ابناء المعلمين

وطنا اليوم-عمان:خفضت وزارة التربية والتعليم مدة الاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين من البعثات الدراسية في الجامعات الأردنية الرسمية لتصبح من (5) سنوات إلى (10).

وبموجب تعليمات صادرة في الجريدة الرسمية الأحد، فسيستفيد من المكرمة أبناء المعلمين والمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم ممن خدمتهم لا تقل عن (5) سنوات.

يذكر أنّ التعليمات قبل التعديل كانت تنص بألّا تقل خدمة المستفيدين من هذه المكرمة عن (10) سنوات.

وتالياً نص المادة (3) بعد التعديلات التي طرأت عليها:

المادة (3): الفئات المستفيدة من البعثات الدراسية :

4) أبناء المعلمين العاملين والمتقاعدين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممن كانوا أصلاً في مـلاك وزارة التربية والتعليم قبل 1/1/1986 علـى أن تكـون خدماتهم السابقة فـي وزارة التربية والتعليم لا تقل عن خمس سنوات.

5) أبناء المعلمين و / أو المهندسين الذين تـم نقـلـهم إلـى مخـتلف الـــوزارات والمؤسسات والـدوائر الحــكـومية دون طـلب منهم على أن تكـون خــدماتــهم السابقة في الـــوزارة لا تقل عن خمس سنوات .

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