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جامعة عمان الأهلية تحصل على جائزة ASIC الدولية لأفضل جامعة دعمت مجتمعها المحلي خلال بداية جائحة كورونا
وطنا اليوم-عمان:حصلت جامعة عمان الأهلية على جائزة ASIC لأفضل جامعة دعمت مجتمعها المحلي وطلبتها الوافدين خلال بداية جائحة كورونا، حيث اختيرت إجراءات الجامعة كأفضل إجراءات تم اتخاذها للحد من تأثير الأزمة على التعليم والمجتمع المحلي، وكانت لإجراءات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الدور الأساسي في اختيار جامعة عمان الأهلية من بين كافة الجامعات العالمية المعتمدة من قبل هذه المنظمة الدولية في كل من أميركا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وآسيا وأوروبا. يذكر أن جامعة عمان الأهلية معتمدة إعتماداً عاماً من هذه المنظمة الدولية المرموقة.
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