“الأردنية” تعلن مواعيد الامتحانات النهائية لمواد الفصل الصيفي

وطنا اليوم - اعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور اشرف العدوان عن مواعيد الامتحانات النهائية لمواد الفصل الصيفي 2020/2019، قائلا إن المواعيد موزعة حسب طبيعة المادة، بحيث تُعقد الامتحانات عن بعد للمواد: متطلبات الجامعة الاجبارية والاختيارية ومتطلبات الكليات الاجبارية والاختيارية.

وتُعقد الامتحانات في الحرم الجامعي: لمواد التخصص الاجبارية والاختيارية ولمواد المختبرات والمشاغل والمواد التطبيقية العملية أو البدنية.

أما مواد برامج الدراسات العليا، فتُعقد في الحرم الجامعي ويُحدد موعدها بالتنسيق بين المدرس والطلبة شريطة إعلام عميد الكلية المعني وخلال فترة الامتحانات الممتدة ما بين 16 و25 الشهر الحالي.

وأشار العدوان الى ان مكتب تنسيق متطلبات الجامعة ومركز اللغات وشعبة العلوم العسكرية قد أعلنوا عن مواعيد المواد التابعة لهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه المواعيد.

من جهة ثانية، يواصل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني في دراسات اللاجئين والهجرة القسرية للعام الدراسي 2021/2020، وذلك حتى 31 آب (أغسطس) الحالي.

يشار إلى أن مدة الدراسة في البرنامج ثمانية أشهر، فيما يتكون البرنامج من 24 ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسيين كل فصل 12 ساعة بواقع محاضرتين اسبوعيا والتدريس باللغة الانجليزية.