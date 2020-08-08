 وطنا نيوز -“الأردنية” تعلن مواعيد الامتحانات النهائية لمواد الفصل الصيفي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
“الأردنية” تعلن مواعيد الامتحانات النهائية لمواد الفصل الصيفي
التاريخ : 07-08-2020 07:50:56 المشاهدات: 979

وطنا اليوم - اعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور اشرف العدوان عن مواعيد الامتحانات النهائية لمواد الفصل الصيفي 2020/2019، قائلا إن المواعيد موزعة حسب طبيعة المادة، بحيث تُعقد الامتحانات عن بعد للمواد: متطلبات الجامعة الاجبارية والاختيارية ومتطلبات الكليات الاجبارية والاختيارية.

وتُعقد الامتحانات في الحرم الجامعي: لمواد التخصص الاجبارية والاختيارية ولمواد المختبرات والمشاغل والمواد التطبيقية العملية أو البدنية.

أما مواد برامج الدراسات العليا، فتُعقد في الحرم الجامعي ويُحدد موعدها بالتنسيق بين المدرس والطلبة شريطة إعلام عميد الكلية المعني وخلال فترة الامتحانات الممتدة ما بين 16 و25 الشهر الحالي.

وأشار العدوان الى ان مكتب تنسيق متطلبات الجامعة ومركز اللغات وشعبة العلوم العسكرية قد أعلنوا عن مواعيد المواد التابعة لهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه المواعيد.

من جهة ثانية، يواصل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني في دراسات اللاجئين والهجرة القسرية للعام الدراسي 2021/2020، وذلك حتى 31 آب (أغسطس) الحالي.

يشار إلى أن مدة الدراسة في البرنامج ثمانية أشهر، فيما يتكون البرنامج من 24 ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسيين كل فصل 12 ساعة بواقع محاضرتين اسبوعيا والتدريس باللغة الانجليزية.

 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق