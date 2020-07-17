جامعة فيلادلفيا تحصل على المركز الأول وفق التقييم الأسترالي العالمي (uniRANK)

وطنا اليوم-حصلت جامعة فيلادلفيا على المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة والمركز الثالث بين الجامعات الأردنية كافة وفق التقييم الأسترالي العالمي (uniRANK) للعام 2020، والذي يقيم (13600) جامعة في 200 بلد من بلدان العالم.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة فيلادلفيا حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة أيضا وفق تصنيف (webometrics) العالمي للعام 2020، الذي أعلنت نتائجه مؤخرا. ويعد تصنيف (ويبو ماتريكس) من التصنيفات العالمية المشهورة، يصدر عن أكبر مراكز الأبحاث الإسبانية (CSIC)، ويعلن سنويا تصنيفا لتقييم الجامعات العالمية في مختلف القارات.

وقد هنأ أ.د.مروان كمال مستشار الجامعة أسرة فيلادلفيا على هذا الإنجاز الرفيع، الذي يدل على استمرار الجامعة في المحافظة على مستواها الأكاديمي وأداء رسالتها العلمية والاجتماعية وفق معايير الجودة العالمية التي يعكسها التقدم في التصنيفات العالمية.

كما أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم عن اعتزازه وتقديره للأسرة الجامعية للإنجاز المتقدم الذي حققته جامعة فيلادلفيا مهنئاً طلبتها والعاملين فيها من أكاديميين واداريين على هذا الإنجاز. ودعا الجميع إلى استمرار الجهود لتحقيق مزيد من التطور والتقدم بما يخدم الطلبة والعملية التعليمية.

ومن الجدير بالذكر أن حصول الجامعة على المركز الأول من حيث التصنيف على مستوى الجامعات الخاصة يعكس المستوى العلمي الرفيع للجامعة وحرصها دوماً على توفير البيئة الأكاديمية المتميزة لطلبتها.

وتأتي أهمية هذا التصنيف للجامعات في عملية تقييم برامجها وخريجيها، والذي من شأنه أن يؤثر على الطلبة وأولياء أمورهم من حيث المعايير والسمعة المتقدّمة التي تعكسها الجامعة عند اختيار الجامعات التي يخططون للالتحاق بها، حيث تعتبر معايير التصنيف مؤشرات عملية وعلمية عن جودة البرامج الأكاديمية والشهادات.