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جامعة عمان الأهلية تنظم حملة خيرية لكسوة الأطفال الأيتام في محافظة البلقاء
وطنا اليوم-عمان:قامت عمادة شؤون الطلبة واللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع المحلي في جامعة عمان الأهلية بتنظيم حملة خيرية لكسوة الأطفال الأيتام في محافظة البلقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقرب بداية العام الدراسي، بالتعاون مع القطاعات الخيرية والمجتمعية في المحافظة (مركز جابر العثرات/ بيت السلط وجمعية كفالة اليتيم وجمعية أبناء هاشم قطيشات وجمعية جبيل ثابت الخيرية ونادي يرموك البقعة).
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