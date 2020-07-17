الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الأهلية تنظم حملة خيرية لكسوة الأطفال الأيتام في محافظة البلقاء

وطنا اليوم-عمان:قامت عمادة شؤون الطلبة واللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع المحلي في جامعة عمان الأهلية بتنظيم حملة خيرية لكسوة الأطفال الأيتام في محافظة البلقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقرب بداية العام الدراسي، بالتعاون مع القطاعات الخيرية والمجتمعية في المحافظة (مركز جابر العثرات/ بيت السلط وجمعية كفالة اليتيم وجمعية أبناء هاشم قطيشات وجمعية جبيل ثابت الخيرية ونادي يرموك البقعة).

الحملة التي أقيمت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 27 الى 29-7-2020 تم من خلالها كسوة ما يزيد عن 350 طفل يتيم، حيث تم كسوتهم بالملابس والأحذية وكافة مستلزمات المدارس من حقائب وقرطاسية.

والجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المستمرة التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي والتفاعل مع مكوناته.

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