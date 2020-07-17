 وطنا نيوز -جامعة فيلادلفيا تقر عطلة عيد الاضحى المبارك
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جامعة فيلادلفيا تقر عطلة عيد الاضحى المبارك
التاريخ : 29-07-2020 04:23:49 المشاهدات: 747

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم تعطيل الجامعة أعمالها، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، بدءًا من صباح يوم الخميس الموافق 30 / 7 / 2020 إلى مساء يوم الاثنين الموافق 3 / 8 / 2020. 

وتعود الجامعة لدوامها كالمعتاد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك . 

وبهذه المناسبة المباركة وجه رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم  تهنئة بمناسبة  قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتقدم بالتهنئة والتبريك لأسرة جامعة فيلادلفيا وطلبتها ،متمنياً للجميع عيداً سعيداً ، ولأردننا الحبيب العزة والرفعة في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة سائلا الله عز وجل أن يعيده على جلالته والوطن بالخير واليمن والبركات .

 

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