جامعة فيلادلفيا تشارك في ندوة القانون الدولي الإنساني

وطنا اليوم-عمان:شاركت كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا في ندوة القانون الدولي الإنساني التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة جامعات أردنية خاصة وحكومية ،ومثل الجامعة في الندوة عميد كلية الحقوق الدكتور اسامة النعيمات ، وتناولت الندوة عدة محاور من أبرزها ، تدريس مادة القانون الدولي الإنساني وأساليب تطوير تدريسها وبناء تشاركية بين الجامعات الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع التركيز على إقامة المحاكمات الصورية وتفعيلها في الجامعات الأردنية.

وقد اكد الدكتور اسامة النعيمات ان مادة القانون الدولي تم ادراجها في الخطة الدراسية للكلية ضمن المواد الاجبارية نظرا لما تمثله من اهمية بالغة في دراسة العلوم القانونية علاوة على ان مفردات مادة القانون الدولي الانساني تم تناولها في تدريس مادة حقوق الانسان باعتبارها مادة اختيارية لكافة طلبة الجامعة واشار الدكتور النعيمات الى ان الكلية عملت على صقل المهارات التطبيقية والعملية لدى طلبة الكلية في تناول مادة العيادة القانونية لمسائل عملية تتعلق بموضوعات القانون الدولي الانساني وتجدر الاشارة الى ان الكلية قد حصلت على المرتبة الاولى في مسابقات المحاكمات الصورية على مستوى كافة الجامعات الرسمية والخاصة التي تعقدها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بصورة منتظمة .