الرئيسية | شباب و جامعات عمان الاهلية تهنىء بعيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم-عمان:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى ايات التهنئة والتبريك الى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والى ابناء شعبنا الاردني والامتين العربية والاسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك ،آملين من الله العلي القدير ان يعيده عليهم جميعا بالخير والبركات

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