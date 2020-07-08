جامعة فيلادلفيا تحصل على المركز الأول في تصنيف ويبومتريكس العالمي

وطنا اليوم-عمان:حصلت جامعة فيلادلفيا على المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في تصنيف ويبومتريكس العالمي للعام 2020، وقد أعرب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم عن اعتزازه وتقديره للإنجاز المتقدم الذي حققته جامعة فيلادلفيا مهنئاً طلبتها والعاملين فيها من أكاديميين واداريين على هذا الإنجاز المتقدم.

ومن الجدير بالذكر ان حصول الجامعة على المركز الأول من حيث التصنيف على مستوى الجامعات الخاصة من شأنه أن يعكس المستوى العلمي الرفيع للجامعة وحرصها دوماً على توفير البيئة الأكاديمية المتميزة لطلبتها.

وتأتي أهمية هذا التصنيف للجامعات في عملية تقييم برامجها وخريجيها، والذي من شأنه ان يؤثر على الطلبة وأولياء أمورهم من حيث المعايير والسمعة المتقدمة التي تعكسها الجامعة عند اختيار الجامعات التي يخططون للالتحاق بها ، حيث تعتبر معايير التصنيف مؤشرات عملية وعلمية عن جودة البرامج الأكاديمية والشهادات .