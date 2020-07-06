تنمية أموال الأوقاف تكرم مشاريع استثمارية لطلبة جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:كرمت دائرة تنمية أموال الأوقاف مجموعة من طلبة جامعة البترا بعد اعتماد مشاريع تخرجهم لتنفيذها على أراض وقفية، وتنافس طلبة جامعة البترا مع مجموعة من طلبة الهندسة في جامعات أردنية لتقديم مشاريع استثمارية ضمن مشاريع تخرجهم، حيث اعتمدت ثلاثة مشاريع مقدمة من طلبة جامعة البترا من أصل أربعة مشاريع.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة خلال رعايته حفل التكريم بالمركز الثقافي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس إن الأمة الإسلامية اهتمت بالوقف الذي لعب دورا في الحضارة الإسلامية، فكان هناك أوقاف توقف على البشر في كل شؤون الحياة، مثمنًا دور الطلبة وكلياتهم في تنفيذ تصاميم لمشاريع وقفية استثمارية.

وكانت دائرة تنمية أموال الأوقاف وقعت مذكرات تفاهم جامعات لغايات تصميم مشاريع هندسة للطلبة الخريجين من كليات الهندسة لإمكانية تنفيذها على أراضي وقفية من قبل المستثمرين عند طرح عطاءات الاستثمارية بما يعزز ثقافة الاستثمار الوقفي ويحافظ على خصوصيته بما يتفق مع الأحكام الشرعية وشرط الوقف لكل قطعة ارض وقفية.

وتحدثت الطالبة فرح العرموطي من جامعة البترا عن مشروعها "المتحف الإسلامي"، بإشراف الدكتور ياسر أبو هاشم والذي سيقام على أرض وقفية في ناعور عن إظهار انعكاسات مسجد قباء والمسجد النبوي وبستان عمر بن الخطاب وبئر عثمان بن عفان في مشروعها الإبداعي.

أما الطالب محمود ادعيس من جامعة البترا فقدم مشروع حملة دعائية لتنمية أموال الأوقاف بإشراف الدكتورة نهى البسيوني، وجاء المشروع باسم "سبيل" لحملة الخير، والتي تهدف لتوعية الناس بان الوقف ليس فقط بناء مسجد وإنما هنالك وقف سكن لكل محتاج وتعليم لكل طالب ورزق لكل عامل وشفاء لكل مريض.

وقدمت الطالبة رزان المجالي من جامعة البترا مشروعًا بعنوان "مجمع رياضي" على طريق المطار، وبإشراف الدكتورة هدير مرزه.

وقال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف محمود بدر الحديد إن فكرة المشروع جاءت انطلاقا من أهمية الشراكة بين الدائرة والمؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص حيث يعتبر تبادل المعرفة والخبرات في صالح تحقيق الأهداف والرؤى والتطلعات المنشودة للأطراف كافة ويعظم المنجزات الوطنية.







