الرئيسية | شباب و جامعات عميد كلية تمريض فيلادلفيا تشارك في ملتقى " لمتنا أحلى "

وطنا اليوم-تنفيذاً لأهداف كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي, شاركت عميدة كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا الدكتورة فدوى الحلايقة في ملتقى" لمتنا أحلى" والذي نظمه مركز الاستشراق للاستشارات والاتحاد النسائي الأردني فرع الجندويل بحضور عطوفة الدكتورة منتهى الغرايبة وثلة من أساتذة الجامعات والخبرات التربوية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، الذي عقد يوم السبت الموافق ٢٥/٧/٢٠ حيث تم مناقشة تداعيات أثر الكورونا على المجتمع المحلى اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتحدثت الدكتورة الحلايقة عن تأثير الجائحة على التعليم. كما تم رصد التوصيات لتُكَون خارطة الطريق منهجا يحتذى به في مواجهة الأزمات مستقبلا، نابعة من تجربة الاردن الرائدة والتي يشهد لها العالم بأسرة . حفظ الله الأردن وطنا وملكا وشعبا.

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