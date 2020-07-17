الاردنية الام وفرع العقبة تفوزان بجائزة الامانة العامة للبحث العلمي العربية

وطنا اليوم - العقبة - اعلنت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية والتي تتخذ من الخرطوم مقراً لها عن فوز فريق علمي أردني يمثل الجامعة الأردنية في عمان والعقبة وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا بجائزة الاتحاد حول جائحة كورونا كورونا (COVID-19)التي تقدم لها 70 بحثا علميا من سبع دول عربية.

وضم الفريق كلا من الاستاذ الدكتور هاني الضمور والاستاذ الدكتور عامر سلمان رئيس الجامعة الاردنية العقبة والاستاذ الدكتور رائد مساعدة بني ياسين عميد كلية الادارة في الجامعة الاردنية العقبة والدكتورة رند الضمور من الجامعة الأردنية اضافة الى الدكتور محمد أبو حشيش من جامعة الاميرة سمية.

وحملت البحوث المشاركة في المنافسة عنوان (تأثير وسائط التواصل الاجتماعي ودورها في حماية المجتمع ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد19): دراسة وعي المواطن الاردني وتغيير سلوكه) وهي من أوائل الدراسات التي ناقشت دور حملات وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي في التوعية الصحية العامة بالوباء.

تركزت نتائج البحث وتطبيقاته بأن على مسؤولي الصحة الحكوميين ، والرعاية الصحية المهنية والممارسين ، وصناع القرار في المنظمات الصحية أن يكونوا مدركين تمامًا لأهمية استخدام الحملات الصحية لوسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بالصحة العامة وتغيير السلوك لحماية المجتمع من انتشار الأمراض الوبائية مثل فيروس كورونا (COVID-19).

وفي هذا الاطار قال رئيس الجامعة الاردنية العقبة الدكتور عامر السلمان في تصريح صحافي بان هذا الفوز يشكل دليلا ساطعا على كفاءة الخبرات العلمية الوطنية والمكانة المرموقة التي وصل اليها التعليم العالي في الاردن وفي الجامعة الاردنية على وجه الخصوص بفضل رعاية صاحب الجلالة وتوجيهاته الى الحكمات المتعاقبة بالاهتمام بالتعليم العالي ومخرجاته لتكون قادرة على المساهمة بشكل فعال في قضايا الوطن والمجتمع الاردني والانساني .

ولفت الدكتور السلمان الى ان نتائج البحوث ركزت على اهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الوعي بالصحة العامة وتغيير سلوك المواطنين بشكل مناسب بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والجهات المعنيه، لافتا لما لذلك من فوائد كبيرة ومهمة للمواطنين ولوزارة الصحة الأردنية وللجان المختصه مثل لجنة الأوبئه وأهل الإختصاص وللباحثين من مختلف دول العالم.

واشار الدكتور السلمان الى قبول البحث المقدم ونشره في المجلة العالمية (Journal of Medical Internet Research, Clarivate Impact Factor, 5.03) والتي أوصت بتقييمه كبحث (أصيل) ، حيث سيتم تعميم نتائجه على صناع القرار والمنظمات الصحية الاردنية والإقليمية والعالمية حسب الأصول.

من جانبه قال الدكتور بني ياسين أن الباحثين استندوا إلى نظريات ودراسات متخصصة، ووضعوا الفرضيات العلمية اللازمة لتحقيق أهداف البحث والإجابة على اسئلته، بعد ان طوروا استبانة علمية محكمة وحللوها احصائيا من خلال برمجية (AMOS) سوفت وير.

وجدير بالذكر ان الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية هي منظمة تعنى بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمي العربية ، تعمل على توثيق عرى التعاون بينها وتوفير الفرص لعقد اللقاءات العلمية وتنظيم تبادل نتائج البحوث والمعلومات العلمية.

ويتمتع الاتحاد في الدول الأعضاء بمثل ماتتمتع به جامعة الدول العربية ومنظماتها من مزايا وحصانات وإعفاءات ويجري التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية ومنظماتها وفقاً للنظام المعتمد من قبل مجلس الجامعة للتعاون والتنسيق حيث ان الاتحاد عضو بلجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة، وتنظم علاقة الاتحاد بدولة المقر اتفاقية خاصة .